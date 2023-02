Süürias lõpetati otsingud ellujäänute leidmiseks. Maavärinates on hukkunud üle 24 000 inimese

Türgi võimud on teatanud 20 318 hukkunust, samal ajal kui Süürias on hukkunute koguarv praeguse seisuga 3513 inimest (ehk sisuliselt sama, mis eile).

Türgi lõunaosas on veel kuni 100 tundi pärast esimest maavärinat päästetud rusude alt mitu inimest, sealhulgas toodi Hatay provintsis Samandağis välja kümnepäevane poiss nimega Yağız. Kırıkhanis päästsid Saksa päästjad samal ajal ligi 104 tundi rusude all lõksus olnud 40-aastase Zeynep Kahramani.

„Nüüd ma usun imedesse,“ ütles rahvusvahelise otsingu- ja päästemeeskonna juht Steven Bayer kohapeal. „Näete, kuidas inimesed nutavad ja üksteist kallistavad. See on nii suur kergendus, et see naine välja tuli. See on absoluutne ime,“ rõhutas ta.

Kuid nenditakse, et nüüdseks on lootus elusaid inimesi leida kustunud, eriti arvestades nullilähedast välistemperatuuri. Seepärast teatas ka Süüria tsiviilkaitse, tuntud ka kui Valged Kiivrid, et otsingu- ja päästeoperatsioonid on lõppenud. „Usume, et pärast 108 tundi kestnud otsinguid ei ole rusude all enam ellujäänuid,“ selgitatakse mõne tunni eest avaldatud teates. Elusate inimeste asemel hakatakse kokkuvarisenud hoonete alt otsima nüüd nende surnukehi.

Suur mure on ka selles, kuidas jõuab abi nende miljonite inimesteni, kes elasid maavärina küll üle, ent on jäänud kodutuks. Paljud nendest on veetnud viimased ööd lageda taeva all.

Edusammud Süürias

Türgi ametnikud on öelnud, et riik kaalub piiriületuspunkti taasavamist Süüria valitsuse valduses olevale territooriumile ja mässuliste kontrollitavale riigi loodealale.

Süüria president Bashar al-Assad tegi reedel oma esimese reisi kannatada saanud piirkondadesse, külastades Aleppo haiglat.

Süüria valitsus kiitis heaks ka humanitaarabi tarned üle kodusõja rindejoone ning USA teatas reedel, et leevendab ajutiselt Süüria-vastaseid sanktsioone, et saata riiki lisaabi, ehkki varem selline võimalus välistati.

„Me ei saa pöörduda valitsuse poole, mis on kümmekond aastat oma inimesi tapnud,“ selgitas USA välisminister Antony Blinken kolmapäeval.