35 riiki avaldasid vastasust Venemaa ja Valgevene osalemisele 2024. aasta olümpiamängudel

„Kutsume mitte lubama Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemist ühelgi rahvusvahelisel võistlusel, sealhulgas olümpiamängudel, kuni Ukraina sõda jätkub. Meie kui spordipoliitikute positsioon peab olema tugev ja ühtne, me ei saa lubada seda ära kasutada. Surve Venemaale ja Valgevenele on väga oluline,“ ütles Šiugždinienė kohtumisel. Ministrid leppisid kokku samasisulise ühisavalduse koostamises.

Kohtumisel osales ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Zelenskõi rõhutas, et terroristliku riigi pole rahvusvahelistel võistlustel kohta. Samuti rõhutas ta, et Venemaa sportlased ei tohiks võistelda isegi neutraalses staatuses, sest „Venemaa määrib isegi valge lipu verega.“

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas jaanuaris, et Ukrainas sõda pidava Venemaa ja teda toetavad Valgevene sportlased võivad osaleda järgmistel olümpiamängudel. ROK rõhutas oma avalduses, et „kõigil sportlastel on õigus olla ilma diskrimineerimiseta“ ning „ühtegi sportlast ei tohiks tema passi pärast takistada võistlustel osalemast“.