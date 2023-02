Jeruusalemmas sõitis auto rahvahulka, kannatanute seas on lapsi

Lisaks sai viis inimest vigastada. Nende seas on kaheksa-aastane laps, kes viibib haiglas ja on kriitilises seisundis.

Pealtnägijad rääkisid Iisraeli meediale, et sinine sõiduauto Mazda sõitis mõned tunnid enne juutide hingamispäeva algust otsa bussipeatuses ootavatele inimestele. Väidetavalt tõmbasid mitmed relvad, et end oletatava terrorirünnaku eest kaitsta.

Iisraeli politsei teatas, et töövälisel ajal sündmuskohale sattunud politseinik lasi autojuhi maha.

Üks meedik nimetas sündmuskohal avanenud vaatepilti „šokeerivaks“. Ta sõnas, et raskelt haavatud inimesed olid paisatud tänavale ja kõnniteele.

Ohvrid viidi Jeruusalemma Shaare Zedeki haiglasse. Haigla pressiesindaja Yossi Gottesmani teatel on vigastatute hulgas 8-aastane laps, kelle elu on ohus, vahendab The Washington Post