Pevtsov ütles Federalnoje Agentstvo Novosteile (FAN), et film on diversioon, olgugi et tahtmatu.

Pevtsov juhtis tähelepanu sellele, et filmis ei ole praktiliselt positiivsete iseloomujoontega tegelasi ja ainus selline on väljamõeldud tegelane nimega Potsataja.

„Ja kui autorid, loojad kirjutavad 6+, on see ikkagi diversioon. Ma ei ole kindel, mida nad diversioonist arvasid, aga see transhumanistlik ideoloogia, mis on 30 aastat meie juures elanud, on täielikult sellesse filmi koondunud. Ja me naerame selle üle, et Potsataja nimetab Onu Genat emaks. Nagu oleks naljakas, ah? Aga laste jaoks on see selline väike signaalike, et isa või ema, pole vahet. Mees võib olla ka ema. Vaat sellised kellukesed, märkamatud, nagu nähtamatud,“ ütles Pevtsov.

Pevtsovi sõnul on film nagu ilusas paberis mürgitatud komm, aga inimesed ei erista halba kino heast ega märka pettust. Pevtsovi sõnul on „Potsatajas“ rohkem läänelikku kui venelikku.

„Aga kõige kurvem ei ole see, et see on halb film, vaid see, et sellel on nii suur edu,“ ütles Pevtsov.

„See on täiesti kohutav diversioon, mille nad tegid. Seejuures nad isegi ei kahtlusta, et tegid aeglase toimega pommi Vene laste vastu,“ lisas Pevtsov.

„Potsataja“ linastus Venemaal 1. jaanuaril ja see on kõige suuremat tulu teeninud kodumaine film Venemaal. Seni on tulu üle kuue miljardi rubla (76 miljonit eurot).