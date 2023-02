Tänases „Valimisstaabi“ saates ütles Roheliste Erakonna esindaja Aleksander Laane, et erisoodustusmaks takistab ettevõtetel oma töötajate tervise eest hoolitseda. „See on ajast ja arust regulatsioon, sellel puudub igasugune põhjendus,“ ütles Laane.

Monika Haukanõmm Keskerakonnast tõdes, et tervishoiupoliitika ei peaks tähendama, et räägitakse ainult ravist ja haiglast. „Tervise hoidu peavad panustama kõik osapooled, ka tööandja. Järjest tähtsamaks muutub, kas inimesel on hea töötada, kas tema vaimne tervis on korras,“ loetles ta.