FOTOD | Võitlus abipolitseiniku staatuse üle jätkub! Keres: Peale „valearvamuse“ ei ole Madisonile midagi ette heita

„Peale „valearvamuse“ ei ole Madisonile midagi ette heita,“ tõi Keres välja, et Madison on oma teenistuse ajal olnud eeskujulik.

„Kuidas on võimalik ausa näoga öelda, et oma arvamustest tulenevalt sobimatu abipolitseinik saadetakse samal ajal relvaga patrullima. Kas tegemist on erakordselt lohaka ja hoolimatu organisatsiooniga, kes laseb relvaga patrullima ükskõik keda? Seda ma ei usu,“ tõi Keres välja, et ilmselt oli PPA-le tegelikult selge, et Objektiivis avaldatud arvamus ei oma tema tegevusele abipolitseinikuna mingisugust mõju ega rolli.