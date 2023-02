Kas koolivaheaeg võib mõjutada e-hääletamist? Politoloog: see võib valimisaktiivsust langetada, kuid midagi katastroofilist pole

Koolivaheaeg kestab 27. veebruarist kuni 5. märtsini ehk kattub täpselt valimisnädalaga. Valimiseks on vaja arvutit –mobiilseadmete või tahvelarvutitega hääletada ei saa. Enda tuvastamiseks ja hääletamiseks on vaja kas ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat või mobiil-IDd. Mobiil-IDga saab autentida, ent hääletamiseks on ikkagi vaja arvutit.

Politoloog Rein Toomla arvab, et inimesed, kes soovivad valida, leiavad selleks ka võimaluse – näiteks võtavad arvutid puhkusele kaasa või tulevad reisilt koju veidi varem. „Esmapilgul ütleksin, et need, kes valida tahavad, on leidlikud ja need, kes valida ei taha, nendel on niikuinii ükstapuha. Kolmandik või rohkemgi Eesti valimisõiguslikest kodanikest ei tule valima,“ ütles ta.