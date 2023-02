Türgi-Süüria maavärinates hukkunute arv on kasvanud üle 21 000

Kümned tuhanded inimesed on veetnud neljanda külma öö kokku klopsitud varjualustes või lageda taeva all.

ÜRO peasekretär António Guterres hoiatas, et katastroofi kogu ulatus alles „rullub meie silme ees lahti“, eriti Süürias, kus pikk kodusõda on riigi niikuinii purustanud.

Ellujäänu Reşat Gözlü, kes elab Kagu-Türgis koos perega spordikeskuse põrandal, ütles, et abi saabus kolm päeva pärast maavärinat. Tema sõnul on paljud endiselt rusude all ja teised on surnud alajahtumise tõttu.