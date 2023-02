Ilmateenistus hoiatab: täna puhub tugev tormituul, sajab lund ja tuiskab

Teise taseme hoiatus kehtib Harju-, Lääne-, Pärnu-, Saare- ja Hiiumaal. Ülejäänud Eestile on väljastatud esimese taseme hoiatus. Täna hommikul pöördub tuul läände ja loodesse, puhudes 6-12, puhanguti kuni 18, rannikul puhanguti kuni 25 meetrit sekundis. Teedel püsib libeduseoht, võib tuisata.

Sünoptik Kairo Kiitsak märkis oma Facebooki lehel, et varahommikul mõõdeti Osmussaarel tuulepuhanguks 33,2 meetrit sekundis ning äikest esines nii Saaremaal, Liivi lahel kui ka Pärnumaal. Intensiivsed lumehood liiguvad kiiresti üle maa itta, hoiatas Kiitsak.

Ta lisas, et Tallinna madalal mõõdeti hommikul tuulepuhang suisa üle 37 meetri sekundis.

Mitmel pool Põhja- ja Lääne-Eestis on langenud teedele puid. Neist tuleks teavitada infotelefonile 1247.

Transpordiamet teatas kella 7 ajal, et teeolud põhi- ja tugimaanteedel üle-Eesti on kohati väga keerulised. Paljudes kohtades sajab lörtsi ja lund, puhub tugev tormituul ning tuiskab. Kõige tihedam on sadu ja sellest tulenevalt keeruline olukord teedel Kesk-Eestis.