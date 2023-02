Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles täna Euroopa Ülemkogul esinedes, et Ukraina luure peatas hiljuti Venemaa salateenistuste plaani korraldada Moldovas riigpööre. Zelenskõi sõnul on ta vandenõust rääkinud Moldova presidendi Maia Sanduga.

„Ma teavitasin teda, et oleme katkestanud Venemaa Moldova hävitamise plaani,“ ütles Zelenskõi Brüsselis. Ta sõnas, et Ukraina luureteenistuste poolt hangitud dokumendid kirjeldavad detailselt, „kes, kuidas ja millal murrab Moldova demokraatia ja võtab kontrolli Moldova üle“, vahendab The Washington Post. Zelenskõi sõnul oli plaan sarnane sellele, kuidas Venemaa kavatses eelmisel kevadel üle võtta Ukraina.