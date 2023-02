VIDEO | Põhja-Sakala vallavanem Karel Tölp: riiklikult võiks kokku leppida, et ajakirjandus ei tüüta omavalitsusi kaks aastat

„Mulle tundub, et riiklikult on kokku lepitud, et Ukraina sõjas on pool valitud - Ukraina suhtes kirjutatakse toetavalt,“ oletas Tölp oma ettepanekule sissejuhatuseks. „Ootus, mis täna oleks: riiklikult lepitakse kokku, et ajakirjandus ei tüüta näiteks kaks aastat omavalitsusi, volikogusid, volikogu juhte, vallavanemaid. Teeme need rasked reformid ära, neid asutuse asju ongi lihtsalt nii palju.“