Medvedev: Venemaa toodab juurde tuhandeid moodsaid tanke

Täna Siberis Omski tankitehast külastanud Medvedev ütles, et vastuseks lääneriikide lubadusele Ukrainale moodsaid tanke tarnida suurendab Venemaa oma tankitootmist.

„Nagu teame, kerjab meie vastane [Ukraina] välismaal lennukeid, rakette, tanke. Kuidas peaksime reageerima? On selge, et antud juhul on meie jaoks loomulik suurendada erinevat tüüpi relvade ja sõjatehnika, sealhulgas kaasaegsete tankide tootmist,“ ütles Medvedev, vahendab Reuters.