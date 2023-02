Leht: Saudi Araabia kulutab miljardeid, et ära osta 2030. aasta jalgpalli MM-i korraldamisõigus

Väljaandega rääkinud ametnike sõnul pakkus Saudi Araabia kroonprints Mohammad bin Salman 2022. aasta suvel peetud eravestluses Kreeka peaministri Kyriakos Mitsotakisega, et 2030. aasta jalgpalli MM-i võiksid ühiselt korraldada Saudi Araabia, Kreeka ja Egiptus. Saudi Araabia de facto valitseja lubas, et on valmis tasuma Kreeka ja Egiptuse MM-i korraldamisega seotud kulude eest, sealhulgas suurte spordiväljakute ehitamise eest, mille maksumus küündiks Politico hinnangul miljardite eurodeni. Vastutasuks soovis bin Salman, et 75% MM-i matšidest toimuksid Saudi Araabias.