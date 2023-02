VIDEO | Reinsalu Nursipalu juriidilisest analüüsist: pole seda näinud ja see muudab kogu olukorra palju segasemaks

Jaanuari lõpus ütles Pevkur ERR-ile, et kaitseministeerium on teinud juriidilise analüüsi kaitseväe Nursipalu harjutusala laiendamise võimaluste kohta, millele toetudes asub valitsus seda teemat arutama. Reinsalu ütles täna, et pole seda analüüsi näinud, kuigi on seda palunud.

„Eelmine nädal edastas kaitseminister mõned slaidid valitsusele ja viitas sellele, et mingi analüüs on olemas, mis võimaldab edasi liikuda, ma sain aru, ilma seadust muutmata,“ ütles Reinsalu ja lisas, et arutelu käigus avaldasid mõned ministrid arvamust, et võib-olla on ikkagi vaja seadust muuta. Tema sõnul teatas kaitseminister seejärel, et muutmist tuleb ikkagi kiirkorras teha ja saatis ettepanekud ka riigikogule.

„Esmaspäeval ta konsulteeris ja teatas, et ikkagi pole vaja seadust muuta seoses lähenevate valimistega. Mul pole valitsusliikmena kättesaadavaks tehtud õiguslikke hinnanguid, mis peavad olema põhistatud. Need on sisulised dokumendid, mida arvesse võtta ja see muudab kogu seda olukorda palju segasemaks,“ sõnas Reinsalu.

Miks pole valitsuse liikmed analüüsi näinud? Pevkur ütles Delfile, et see pole veel lõplikult valmis saanud. „Selle sisu olen enam-vähem tutvustanud, aga oluline on see, et analüüs pole lõplik dokument. Oleme saanud esialgse eelanalüüsi, sellel pole lõplikku allkirja all, aga kui see on lõplik ja valmis, siis ei näe vajadust kinni hoida,“ sõnas ta.

Pevkur ütles, et ei oska öelda, millal see võib valmis saada. Ta lisas, et analüüs pole salajane, vaid see on hetkel menetlemisel ning dokument pole lõplik, kuid selle valmimisel tehakse see ka avalikuks.

