Indrek Saar: Reinsalu ja Isamaa hämavad. Sotsid on valmis ERJK eelnõuga edasi minema

Reinsalu sõnul soovisid sotsid ühe ERJK eelnõu punkti väljavõtmist. Reinsalu oli küsinud, millise asja täpsemalt, kuid sotsid ei olnud täpsustanud, millisest punktist jutt käib. Täiendava küsimise peale ütles Isamaa poliitik, et kõnealuse punkti väljavõtmist soovis sotsiaaldemokraat Indrek Saar.

Indrek Saar selgitas, et pidas silmas eelnõuga ette nähtud võimalust sundlõpetada kriminaalkorras karistatud erakond. Tema sõnul Isamaa hämab. „Kui nad eelmises valitsuses olid, tahtsid nad ERJK üldse ära kaotada. Neil on mure, kui see organisatsioon on võimekas ja muutub läbipaistvamaks. Sellest tulenevalt on justiitsminister teemat kinni hoidnud,“ ütles Saar.

Sotsiaaldemokraat selgitas, et Isamaa justiitsminister Lea Danilson-Järg tuli viimasel hetkel välja eelnõuga, mis sisaldab varem eelmise justiitsministri Maris Lauri poolt kokkupanduga võrreldes üheksat uut punkti. „Kuigi see on küsitav, oleme valmis ka sellega edasi minema. Ütlesime, et teeme nii, et kompromissi korras annate võimaluse vähemalt ühe punkt välja võtta, sest meil on kahtlus, et mõni asi ei pruugi olla põhiseadusega kooskõlas.“

Saar ütles, et kõik saavad aru, millist erakonda silmas peetakse, kui jutt käib kriminaalkorras karistatud erakondade sundlõpetamisest (Keskerakond – toim). „See on demokraatia ja põhiseaduse mõttes küsitav.“

Sotside seisukoht on olnud, et ERJK-l peaks olema õigus küsida andmeid kolmandatelt osapooltelt. Näiteks tähendaks see ERJK õigust küsida reklaamifirmadelt või meediaväljaannetelt erakondadele pakutud hindade suurust. Mõned poliitikud on spekuleerinud, et Isamaa reklaamimahud ei ole kooskõlas nende varalise võimekusega.

Eelmisel nädalal sai selgeks, et ERJK eelnõu vastuvõtmine lõpetava parlamendikoosseisu ajal on väga ebatõenäoline.