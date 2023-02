DNR-is kingiti „hukkunud sõjaväelaste leskedele“ kasukad, tehti video ja võeti uuesti ära

Sellest aktsioonist teatas veebruari alguses Girkini lähiringis figureeriv Jevgeni Skripnik. Kinnitati, et 21 kasukat annetas ärimees Aleksandr Borjak, kes on ettevõtte Pušnina Jugrõ asutaja. Kasukate leskedele toimetamisega tegeles Girkini naine Miroslava Reginskaja, vahendab Meduza.

6. veebruaril avaldas Reginskaja video, milles 13 naist hoiavad tänaval seistes enda ees kasukaid ja tänavad kooris kingituse eest. Naised räägivad kaamerasse, et ei kujutanud ettegi, et „saavad sellise võimaluse“. Kaadritagune hääl ütleb aga, et „sellisel hetkel tunned, et me oleme üks pere“.