KUULA SAADET | Tervisekassa: õendusabi või hooldekodu – kust saab vajaliku abi?

On olemas erinevaid teenuseid, mis on sellises olukorras suureks abiks. Kuidas aga otsustada, milline abi on Sinu lähedasele kõige parem? Kuidas toetab siinkohal inimesi riik ja kuidas saad ise abiks olla? Just nendele küsimustele selles saates vastuseid leitaksegi.