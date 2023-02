DELFI VALIMISMOOTOR | Pane end proovile! Millise erakonna plaanid kattuvad enim su vaadetega?

Valimismootori küsimused ja vastusevalikud on koostatud riigikokku kandideerivate parteide valimisprogrammide alusel. Valimismootorisse on kaasatud kuus erakonda, kelle toetus peamiste avaldatavate reitingute järgi on viimastel kuudel näidanud, et neil on tõenäoline valimiskünnis ületada – Keskerakond, EKRE, Reformierakond, Isamaa, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond.