„Vaimsetele ja kõlbelistele väärtustele“ mittevastava Moskva Tretjakovi galerii direktor vahetati välja

Kultuuriministeerium teatas, et Pronitševa ülesanne on „säilitada muuseumi fondide hoidmise parimaid kogemusi ning jätkata Riikliku Tretjakovi galerii ja selle filiaalide arendamist muu hulgas loodavate kultuurilis-hariduslike ja muuseumikomplekside raames“, vahendab Interfax.

Jaanuari lõpus teatas väljaanne The Moscow Times, et Venemaa kultuuriministeerium nõudis, et Tretjakovi galerii viiks oma väljapanekute sisu „vastavusse vaimsete ja kõlbeliste väärtustega“. Ministeerium saatis muuseumile sellesisulise kirja pärast kellegi külastaja väidetavat kaebust.