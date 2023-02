Türgis ja Süürias on maavärinate tõttu hukkunute arv kasvanud üle 17 000. Ellujäänuid ähvardab külmumine

Tuhanded ellujäänud on veetnud aga kolmanda külma öö lageda taeva all. Lootused kedagi veel rusude alt leida on kadumas, vahendab BBC News.

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) esindaja hoiatas, et ellujäänute hulgas võib olla märkimisväärselt palju tervisekahjustusi külma tõttu.

„Meil on palju ellujäänud inimesi nüüd lageda taeva all, halvenevates ja kohutavates tingimustes,“ ütles WHO maavärinatele reageerimise juht Robert Holden eile. „On tõsine teisese katastroofi oht, mis võib kahjustada rohkem inimesi kui esialgne katastroof, kui me ei tegutse sama tempo ja intensiivsusega, nagu me teeme seda otsingu- ja päästetöödel.“

Süürias muudab päästetööd keeruliseks aastaid kestnud sõda, mis on purustanud riigi infrastruktuuri.

Euroopa Liit on kinnitanud, et saadab Süüria valitsuse abipalvele vastates 3,5 miljonit eurot, aga nõudis, et abi tuleb anda ka mässuliste kontrollitavatele aladele.

Ainuüksi mässuliste kontrolli all olevas Idlibi provintsis on hukkunud 1500 inimest ja Süüria presidendi Bashar al-Assadi nõunik väitis, et sanktsioonid ei lase riigil saada vajalikku abi.

„Meil ei ole piisavalt buldoosereid, meil ei ole piisavalt kraanasid, meil ei ole piisavalt naftat Euroopa ja Ameerika sanktsioonide tõttu,“ ütles Bouthaina Shabban.