OTSEBLOGI JA VIDEO | Brüsselisse saabunud Zelenskõi peab kõne europarlamendis ja kohtub siis Euroopa liidritega

Neljapäeval võttis Zelenskõi kokku eilse Suurbritannia-visiidi tulemused ja teatas, et lepiti kokku kaugmaarelvade saatmises. Presidendi pressiteenistus teatas, et Zelenskõi ütles pärast läbirääkimisi Suurbritannia peaministri Rishi Sunakiga pressikonverentsil Bovington Campi sõjaväebaasis, et Ukraina saab „Suurbritannialt tugeva kaitsepaketi“.

„Me leppisime kokku võimsas arvus soomustehnikas, kaugmaarelvade saatmises ning leppisime kokku Ukraina pilootide väljaõppe alustamises. Ma arvan, et see on meie selge signaal, Ukraina ja Suurbritannia oma, et me mitte ainult ei käi, vaid läbime kogu selle keerulise tee meie ühise võiduni,“ ütles Zelenskõi.