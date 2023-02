Zelenskõi küsis Pariisis lennukeid ja kaugmaarelvi Macronilt ja Scholzilt

Macron kinnitas Zelenskõile oma toetust, öeldes, et Prantsusmaa on otsusekindel Ukraina aitamisel võidu ja rahu suunas Euroopas ning oma legitiimsete õiguste taastamisel. Macron ütles, et Pariis jätkab jõupingutusi relvade saatmiseks Kiievile, aga ei paljastanud rohkem üksikasju.

Scholz nimetas Ukrainat Euroopa perekonna osaks. Ta ütles, et Saksamaa ja tema partnerid on toetanud Ukrainat rahaliselt, humanitaarabiga ja relvadega, ning lisas, et seda jätkatakse nii kaua, kui on vaja.

„Ma arvan, et ta on muutunud,“ ütles Zelenslkõi Le Figarole. „Ja ta on seekord tõeliselt muutunud. Lõpuks avas tema ukse tankide saatmiseks. Ta toetas ka Ukraina EL-i kandidatuuri. Ma usun, et see oli tõeline signaal. Meil on olnud palju jutuajamisi Prantsusmaa, Saksamaa ja teiste riikidega. Ma usun, et see usaldus on täna tõeline.“