Norstati uuring: metsa- ja puidutööstust peab Eesti majandusele oluliseks 80% vastanutest

Eesti territooriumist on metsaga kaetud üle poole. 2021. aastaks oli Eesti metsadest üle 30% kaitse all ja 17,5% range kaitse all. Ernst & Young Baltic AS 2021. aastal avaldatud metsa- ja puidusektori sotsiaalmajandusliku mõju analüüsist selgub, et metsa- ja puidusektor loob aastas kogulisandväärtust hinnanguliselt 2,8 miljardit eurot, mis moodustab ligi 15% riigis loodavast lisandväärtusest. Samuti on metsa- ja puidusektor üks suurimaid tööandjaid maapiirkondades. Eestis on ligi 100 000 erametsaomanikku ja metsandusega seotud töötajate arv Eestis küünib 60 000 inimeseni.