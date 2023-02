Tartu Ülikool avab huvilistele oma uksed

Õppeprorektori Aune Valgu sõnul võib pärast mitut koroona-aastat ja avatud veebiuksi rõõmustada jälle selle üle, et kõik õppimishuvilised saavad tulla Tartusse ülikooliõhku nuusutama. „Tartu mõistmiseks ja sellesse linna armumiseks peab siia muidugi uuesti tulema kevadel volbripidustuste ajal ja sügisel, kui Toomemägi kolletab. Loodan, et leiate ka selleks põhjuse. Esitage lahtiste uste päeval kõik, ka esmapilgul rumalana tunduvad küsimused ja osalege töötubades, sest need aitavad saada ülikoolielust head kujutluspilti. On oluline teha sobiv erialavalik ja samas mõista, et tudengielus on selle kõrval veel palju muud,“ ütles Valk.