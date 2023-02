FOTO | Eesti suursaadik Moskvas Margus Laidret märgati Ivangorodis

Laidrele anti teada, et tal on 7. veebruarini aega Venemaalt lahkuda. Ühtlasi kutsub Venemaa Tallinnast tagasi oma suursaadiku Vladimir Lipajevi. Diplomaatilised suhted toimivad ajutise asjuri tasemel.

Laidre ütles intervjuus Eesti Päevalehele , et saatkonnas jätkavad tänase seisuga oma ametis tööd kõik teised töötajad, välja arvatud suursaadik. Samuti ütles ta, et traditsioonilist suhtlemist ei asenda diplomaatias miski.

„Ja kuigi me võime väita, et kusagilt tuhande kilomeetri kauguselt on tänapäeva infoühiskonnas võimalik samuti hankida päris palju informatsiooni, mis kahtlemata on õige, siis seda aspekti traditsioonilises diplomaatias – olla ise kohal, hingata sama õhku, juua sama vett – ei asenda mitte miski,“ sõnas Laidre.