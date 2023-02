VALIMISSTAAP | Parempoolsed madistavad EKREga. Kert Kingo: noorte e-sigarettide kasutamise eesmärk on kanepit sellega suitsetada

Haigekassa pessimistlik prognoos on, et nende rahakott jääb 2026. aastaks 235 miljoni euroga miinusesse. Kui ravi kättesaadavust vähendada, oleks rahadega seis parem. Haigekassa oleks nelja aasta pärast 106 miljoni euroga miinuses.

Kust see raha leida?

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Kert Kingo (EKRE) sõnab, et haigekassas on kohti, kus raisatakse raha. Kui kulusid koomale tõmmata, on ka eelarvega pilt parem. Kingo sõnul läks näiteks väga suur osa - täpsustamata kui suur - mullusest lisaeelarvest Ukraina põgenike abistamiseks. „Neid sotsiaaltoetusi oli hästi palju, erinevaid toetuseid, erinevaid hüvesid,“ selgitab ta. Seega tuleks Kingo sõnul saada kõikidele dokumentidele ligi, teha audit ja haigekassale see raha leida.

Erakonna Parempoolsed esindaja Marelle Erlenheim, Saue valla sotsiaalosakonna juhataja ja endine sotsiaalministeeriumi kantsler nõustub Kingoga, et kulud on vaja üle vaadata. Ta selgitab, et haigekassale on varemgi tehtud ettepanekuid, mida teha. „Tuleb võtta need ettepanekud ja vaadata, et äkki on mõni mõistlik ka,“ sõnab Erlenheim. Näiteks saaks ajutise töövõime hüvitised viia üle töötukassa eelarvesse.

Kingo ütleb: „Kogu meie tänane tervishoiusüsteem ei tööta.“ Perearsti kätte ei saa ja nendega tuleb e-kirjade teel suhelda. Erlenheim nii pessimistlik ei ole. „Õigeid asju on ka tehtud,“ lausub ta ja toob näiteks Tervisekeskused. Ent tehtud on ainult pool ja nüüd tuleks neisse leida ka õed ja arstid.

„Tervishoius on vaja keskset ja tugevat juhtimist,“ järeldab Erlenheim.

Eutanaasia

Nii EKRE kui ka Parempoolsete esindaja jäävad ühele nõule, et eutanaasia või abistatud enesetapu legaliseerimiseks on Eestis praegu liiga vara. „Tean, kui raske küsimus see on,“ sõnab Erlenheim. „Inimeste ootus ja tunnetus on, et see oleks nagu hea lahendus - aga kas ikka on?“ Poliitik rõhutab, et eutanaasia lubamiseks peab olema kindel veendumus, et see on inimese tahe.