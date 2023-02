VIDEO | Välisluureameti juht Kaupo Rosin: on tõenäoline, et Venemaa teeb tulevikus veelgi väärkalkulatsioone ja rumalaid otsuseid

„Hetkel on ta madal,“ märkis Rosin, kuid lisas, et arengutel tuleb silma peal hoida. „Järgmine samm, mida Venemaa teeb, on sõjalise võimekuse taastamine, kasvatamine. See, kas Venemaa võtab vastu sõjalisi samme Balti riikide vastu, sõltub sellest, kuidas me teeme NATO-ga kaitseplaane ja tugevdame heidutushoiakut. Sedasi kallutame Venemaad agressiivsetest plaanidest kõrvale. Venemaa probleemi me lahendada ei suuda. See on miski, millega peame tegelema järgmised aastad ja aastad.“