OTSEBLOGI | Zelenskõi külastab täna Suurbritanniat, Sunak lubab väljaõpet Ukraina pilootidele ja merejalaväelastele

„President Zelenskõi visiit Ühendkuningriiki annab tunnistust tema riigi julgusest, otsusekindlusest ja võitlusest ning murdmatust sõprusest meie kahe riigi vahel,“ ütles Sunak. „Alates 2014. aastast on Ühendkuningriik andnud Ukraina vägedele elutähtsat väljaõpet, võimaldades neil kaitsta nende riiki, kaitsta oma suveräänsust ja võidelda oma territooriumi eest. Ma olen uhke, et täna laiendame me selle väljaõppe sõduritelt merejalaväelastele ja hävituslennukite pilootidele, kindlustades, et Ukrainal on sõjavägi, mis on võimeline kaitsma oma huve kaugemaski tulevikus.“