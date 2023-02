Biden nimetas kõnes olukorrast riigis Putini sissetungi Ukrainasse aegade proovikiviks

Väike aga häälekas grupp vabariiklastest kongressi liikmeid on kritiseerinud USA abi Ukrainale ja vabariiklasi toetavate valijate toetus Kiievi abistamisele on samuti vähenemas.

Biden kinnitas aga, et riik on jäänud ühtseks ning seisab koos liitlastega Ukraina kõrval.

„Koos tegime me seda, mida Ameerika alati kõige paremini teeb. Me juhtisime. Me ühendasime NATO ja ehitasime üles ülemaailmse koalitsiooni. Me seisime Putini agressiooni vastu. Me seisime koos Ukraina rahvaga,“ ütles Biden.