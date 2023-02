Erakondade reitingud: EKRE edu Keskerakonna ees on oluliselt kahanenud

Reformierakonna toetus on alates detsembri algusest langenud kolme protsendi võrra. EKRE toetus on 4,3% võrra madalam kui kuus nädalat tagasi. Keskerakonna toetus on võrreldes kuue nädala taguse ajaga 3,6% võrra suurem. Viimaste tulemuste põhjal on aga kõigi kolme erakonna toetusprotsendid stabiliseerumas.