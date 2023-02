VIDEO | Lätis põleb Ukrainale droone tootev tehas, mitu inimest sai kannatada

Läti päästeteenistus sai tulekahjust teate täna kell 15.14. Sündmuskohale reageeriti suurte jõududega: kohale sõitis üle kahekümne politseiauto, üheksa paakautot, keemiaveok ja viis kiirabiautot. Põlengu kustutamisel osaleb ligi 50 tuletõrjujat. Päästjad tuvastasid sündmuskohal, et hoone põleb lahtise leegiga ning tuli levib kiiresti. Kella 19 paiku suudeti tulekahju lokaliseerida. Praeguseks on tuvastatud, et tuli võttis enda alla 600 ruutmeetrit.