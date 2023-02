Ukraina saadab Türgile appi 87 päästjat

Ukraina valitsus otsustas teisipäeval Türgile saata 87-st inimesest koosneva kombineeritud otsingu- ja päästemeeskonna 87 inimesega, et aidata eilsete maavärinate tagajärgi likvideerida. Neist kümme päästjat kuuluvad lennumeeskonda.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles ühismeedias, et avaldas oma Türgi kolleegile Recep Tayyip Erdoganile „kaastunnet kohutava tragöödia pärast, mis maavärinate tõttu Türgi rahvast tabas“. „Teavitasin talle otsusest saata päästjate ja varustuse rühm Ukrainast Türki, et aidata hädaolukorra tagajärgedest üle saada,“ teatas Zelenskõi.

„Ukraina spetsialistidel on looduskatastroofide tagajärgedest ülesaamisel asjakohane kogemus ja nad jõuavad kahjustatud piirkondadesse esimesel võimalusel,“ lisas ta.

Ukraina ei ole teatanud abi andmisest Süüriale, keda maavärinad samuti tabasid. Süüria on Venemaa liitlane. Türgi on alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse tegutsenud kahe riigi vaheliste kõneluste vahendajana.

Hukkunud on üle 5400 inimese

Esmaspäeva tabas Türgit ja Süüriat kaks tugevat maavärinat. Esimene maavärin magnituudiga 7,8 toimus kohaliku aja järgi eile hommikul kell 4.17 Gaziantepi linna lähedal 17,9 kilomeetri sügavusel, teatas USA geoloogiateenistus (USGS). Seismoloogide sõnul oli see tugevaim Türgis mõõdetud maavärin. Ellujäänute sõnul kestsid tõuked kaks minutit.

Lisaks on toimunud arvukalt järeltõukeid. Türgi ja Süüria viimaste andmete kohaselt on maavärinates hukkunute arv tõusnud üle 5400, samas kui üle 26 000 inimese on saanud vigastada.