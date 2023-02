Sarivägistajast Londoni politseinik mõisteti eluks ajaks vangi

Carricki kuritegude hulgas on kümned vägistamised ja seksuaalsed kallaletungid aastatel 2003-2020, mis on peamiselt toime pandud Hertfordshire’is, kus ta elas. Carrick pani kõik kuriteod toime politseis töötades.

Kohtus öeldi, et Carrick kasutas oma mõjuvõimu, et ohvrid temast teada ei annaks. Ühe ohvri sõnul sisestas Carrick talle, et ta on politseinik, ja naine ei julgenud seetõttu abi otsida.

„Te olite julge ja kohati järelejätmatu, uskudes, et ükski ohver ei saa üle oma häbist ja hirmust, et teist teada anda,“ ütles kohtunik. „Ligi kaks aastakümmet saite te kinnitust, et teil on õigus, aga nüüd on kombinatsioon nendest 12 naisest, kes astusid esile, ja teie politseikolleegidest, kes tegutsesid oma tõendite põhjal, teid paljastanud ja maa peale toonud.“