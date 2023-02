EL-i ametnikele heidetakse ette Zelenskõi võimaliku Brüsseli-visiidi lekitamist

Teadete kohaselt peaks Zelenskõi Brüsselit külastama sel neljapäeval, et kohtuda Euroopa Liidu riigijuhtidega tippkohtumisel näost näkku ja esineda Euroopa Parlamendi eriistungil kõnega.

Seni on Zelenskõi pärast Venemaa täiemahulist sissetungi mullu 24. veebruaril teadaolevalt Ukrainast lahkunud vaid korra üllatusvisiidile Washingtoni detsembris. Seda reisi kavandati ülima saladuskatte all, et tagada Zelenskõi julgeolek, kuigi üksikasjad lekkisid päev varem.