FOTOD | Eestit väisab Rootsi peaminister Ulf Kristersson

Kohtumist raamib asjaolu, et Rootsi on sellel poolaastal Euroopa Liidu nõukogu eesistuja. Kohtumistel nii peaministri kui presidendiga kõneldakse Rootsi eesistumise prioriteetidega seotud teemadest: eelkõige on märksõnadeks rohelisem, turvalisem ja vabam Euroopa.