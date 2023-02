VALIMISSTAAP | Reform kutsuks arstipõua leevendamiseks spetsialiste ka välismaalt, sotsid eelistaksid Eestis koolitatud arste

Kui inimesed on praegusel ajal on loomulik, et inimesed nimetavad oma peamiste murede seas küsimusi toimetulekust ja riigikaitsest, siis nende teemade kõrval torkab silma, et nimetataks kasvavalt ravi- ja terviseteenuste kättesaadavuse probleeme. Samas valimiskampaaniates näeb seda teemat väga vähe. Seetõttu olid täna Delfi „Valimisstaabi“ stuudiosse kutsutud Reformierakonnast praegune sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja sotside esindaja, endine tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Kuidas pääseks töövälisel ajal arstile, mis lahendaks meditsiinipersonali puuduse, kas ravijärjekordade ainsaks lahenduseks on ise eraarsti juures peale maksta? Saadet juhtis Raimo Poom.

Juba mitmetel valimistel on lubatud, et midagi peaks tegema selleks, et inimesed pääseksid töövälisel ajal ka kergemate tervisemurdega arsti juurde. Aastaid on nenditud, et just seetõttu on erakorralise meditsiini osakonnad (EMO) tihti ülekoormatud, kuna inimestel pole mujalt võimalik näiteks nädalavahetusel abi saada. Miks ei tehta seda ometi ära?

Signe Riisalo viitas seni takistuseks olnud arstide nappusele ja märkis, et uued, suuremad perearstikeskused võiksid olla küsimuse lahenduseks. „Tõsi on see, et läbi mitmete valimiste on räägitud valvearstikeskustest. Tekib kohe järgmine küsimus, kust tulevad need arstid? Meie tervishoiusüsteemi suur probleem on arstide nappus, nii perearstide kui eriarstide oma. Loomulikult on väga hea lahendus perearstikeskused, mida on praeguseks rajatud 56 ja neist 48 juba töötavad. See annab võimaluse koondada ka eriarstiabi ja teha uuringuid, et inimesed pääseksid haiglatesse, kui tõesti see vajadus on tekkinud,“ rääkis Riisalo.

Jevgeni Ossinovski nentis, et lai probleem peitub tervishoiusüsteemi liigväikses rahastamises. Mis puutub valvekeskustesse, siis nende juures on Ossinovski küsimärgiks asjaolu, et igal inimesel on siiski omaenda perearst.