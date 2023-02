Šveitsis kaalutakse sajandeid kestnud traditsiooni murdmist ja Ukrainale relvade ekspordi lubamist

Šveitsi parlamendiliikmed on selles küsimuses siiski eri meelt.

„Me tahame olla neutraalsed, aga me oleme läänemaailma osa,“ ütles paremtsentristliku erakonna FDP juht Thierry Burkart, kes on teinud valitsusele algatuse lubada relvade eksporti riikidele, millel on samasugused demokraatlikud väärtused nagu Šveitsil.

„Meil ei peaks olema vetot, et takistada teisi Ukrainat aitamast. Kui me seda teeme, toetame me Venemaad, mis ei ole neutraalne positsioon,“ ütles Burkart. „Teised riigid tahavad Ukrainat toetada ja teevad midagi Euroopa julgeoleku ja stabiilsuse heaks... Nad ei mõista, miks peab Šveits ei ütlema.“

Kasvav arv Šveitsi valijaid nõustub sellega. Pühapäeval avaldatud küsitluse tulemustest selgub, et 55% vastanutest on relvade Ukrainasse reekspordi poolt.

Burkart ütles, et on saanud positiivseid signaale seaduse muutmise kohta ka teistelt erakondadelt Šveitsi kirju koosseisuga parlamendis.

Šveitsi neutraalsus, mis puudutab sõdivate riikide relvadega mittevarustamist, on kehtinud alates 1815. aastast ja on sätestatud 1907. aasta lepingus. Šveitsil on eraldi relvaembargo Ukraina ja Venemaa suhtes.