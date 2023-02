VIDEO | Maavärinate ohvrite arv Türgis ja Süürias on kasvanud üle 4800. Päästetöid raskendab vihma- ja lumesadu

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas, et hukkunute arv võib kasvada dramaatiliselt, vahendab BBC News.

Türgi katastroofide ja eriolukordade amet (AFAD) teatas, et enam kui 4700 hävinud hoonest on päästetud ligi 8000 inimest.

Idlibi haigla arst Shajul Islam ütles BBC-le, et haigla on täis ja ühe voodi kohta on 2-3 patsienti. Intensiivraviosakonnas on 40-45 patsienti. Sissepääsu juures tuleb otsustada, keda üldse tasub päästa üritada.