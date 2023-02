Täna tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva

„Oluline on, et lastel ja noortel ning ka neid ümbritsevatel täiskasvanutel oleksid teadmised ja oskused, kuidas internetis turvaliselt käituda,“ rõhutab Kerli Valner, projekti Targalt internetis teavitustöö koordinaator Lastekaitse Liidus. „Tänapäeval on küberturvalisuse õpetamine nii lapsevanemate kui ka õpetajate poolt sama enesestmõistetav nagu liikluseeskirjade selgitamine. Seejuures saame täiskasvanutena olla lastele heaks eeskujuks,“ lisas ta.