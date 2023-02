KUULA SAADET | Kas tänapäeva koolis peaks üldse kedagi õpetama? Kersti Kaljulaid (h)arutab hariduse tulevikku

Kuidas saab õpetaja tänapäeva avaras ja laias maailmas minna 9-, 11- või 15-aastaste laste ette, keda on 30 klassis, ja loota, et suudab kõiki kõnetada ühe ja sellesama informatsiooniga? Loota, et see on kõigile ühtemoodi põnev ja arendav? Kuidas peaks sellises maailmas kool muutuma ja õpetaja toimetama? Kas peaks üldse kedagi õpetama või peaks koolis toimuma hoopis toetatud õppimine? Kuhu liigub maailma haridus ja kelle suunas peaksime meie vaatama? Kas Eesti haridussüsteem vajab rohkem vabadust?