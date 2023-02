FOTOD ja VIDEOD | Türgi ja Süüria maavärinas on hukkunuid juba üle 2600. Kohalik eestlane: lähedased on rusude all, abitu tunne

Süürias tõusis hukkunute koguarv 968 inimeseni ning vigastada on saanud üle 2400 inimese, teatas kohalik väljaanne SANA. Türgi asepresidendi Fuat Oktay andmetel on surmade koguarv Türgis tõusnud üle 1500 ning vigastatuid üle 9700.

Türgi kohalik eestlane Ülle viibis laastava maavärina ajal küll Eestis, kuid märkis, et veedab suurema osa aastast, sh veebruari, Türgis. „Mul on seal palju lähedasi. Kes pääses kodust välja, kes kadunud, kes teadaolevalt rusude all. Olukord on seal kohutav,“ sõnas Ülle.