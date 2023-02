VALIMISSTAAP | Tiit Meren: meil on tervishoiukorralduse kriis. Diana Ingerainen: pikalt räägitud lahendusi ei panda töösse

Viimase sõnul on praegu viiruste hooaeg ning tööd on tavapärasest veidi rohkem: „Meie tööintensiivsus varieerub aasta lõikes pea neli korda. Sessoonsed haigestumised on meil tavapärased ning hetkel on meil käed tööd täis. Kas perearstid peavad sellisele koormusele vastu? „Jah. Olenevalt perearstikeskusest, töökorraldusest, jagamisest-delegeerimisest ja ka prioriteetide seadmisest. Praegu keskendume rohkem ägedatele haigestumistele. Krooniliste haigustega patsiendid on veidi tagaplaanil,“ kirjeldas Ingerainen.

Kas Eestis on endiselt tervishoiukriis? Tiit Meren: „Oleneb, kuidas kriisi defineerida. Tervishoiukorralduse kriis on kindlasti.“ Ta selgitas, et haigete liikumise teel on lugematu hulk pudelikaelu, seejuures on nende põhjused väga erinevad. Ühtlasi nentis Meren, et kõigi tema osalustel toimunud valimistega on käinud kaasas samad mõtted ja ettepanekud seoses olukorra parandamisega. „Küsimus on, millal ükskord avaneb võimalus neid tööriistu kasutama hakata, millest oleme rääkinud ning mis lebavad kasutult laual.“