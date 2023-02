Reinsalu Nursipalu otsuste edasi lükkamisest: riigikaitseküsimusi tuleb arutada ka valimiste ajal

Reinsalu sõnas, et tema on olukorra suhtes murelik ning kaitseminister Hanno Pevkuri avaldus Nursipalu otsused järgmisele riigikogule jätta, on üllatav.

Välisminister ütles, et riigikaitselisi küsimusi ei saa jätta riigikogu valimiste lähenemise tõttu arutamata. „Riigikaitseks tuleb valmistuda enne valimisi, valimiste ajal ja ka peale seda,“ ütles Reinsalu ning lisas, et Pevkuri otsus on tema jaoks üllatav ning otsus ei ole asjakohane.

Reinsalu viitas, et Reformierakonna fraktsioon soovis Nursipalu otsustamist edasi lükata just lähenevate valimiste tõttu.

Seda sõnas ka kaitseminister Pevkur oma algses avalduses, kui ütles, et ei soovi enne valimisi teha Nursipalust poliitilise vastandamise objekti. „Riigikaitse areng peab olema erakondadeülene kokkulepe,“ kommenteeris kaitseminister Pevkur.

Endine kaitseväe juhataja ja eurosaadik Riho Terras sõnas, et Nursipalu küsimuste tulevikku lükkamine on mõistmatu. „[See] on julgeolekuolukorda arvestades täiesti arusaamatu,“ ütles Terras.

Terras lisas, et laiendamisest mõjutatud inimestega tuleb suhelda ning pakkuda neile kompensatsiooni. „See, et teema on ebamugav või põhjustab eriarvamusi, ei saa olla ettekäändeks oluliste julgeolekuarutelude ja -projektide edasilükkamiseks. Harjutusala laiendamist on vaja!“ ütles Terras ning lisas, et arutelusid ja otsuseid ei tohi niisama edasi lükata.

„Riiki tuleb juhtida ka valimiste eelsel perioodil,“ ütles Terras.

Reformierakond jätab Nursipalu otsused järgmisele riigikogule

Reformierakonna fraktsioon ühes kaitseminister Hanno Pevkuriga otsustas hommikul, et Nursipalu harjutusalaga seonduvad seadusemuudatused ja otsused on mõistlik jätta uue riigikogu otsustada.