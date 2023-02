Maailmakuulus meloodilise techno DJ Joris Voorn tuleb 11.02 Eestisse klubisse D3

Viimased kakskümmend aastat on tema meloodilised, hüptoonilised ja kaasahaaravad lood kogunud miljoneid striime ja vaatamisi üle kogu maailma. Ta on äärmiselt mitmekülgne ja viljakas artist, kes alustas DJ-na juba aastal 1997.



Joris Voorn sündis Tilburgi linnas ning olles helilooja ja muusikaõpetaja poeg, oli muusikast haaratud juba väiksest peast. Tema rahvusvaheline edu saabus 2002. aastal, kui andis välja oma albumi „Muted Trax EP“, millele järgnes äärmiselt edukas „Lost Memories EP“ 2004. aastal. Tema album „Nobody knows“ valiti 2014. aastal Billboard ajakirja poolt aasta elektroonilise muusika albumiks.



Joris Voorn on andnud välja lugematul arvul albumeid ja singleid, mis on jõudnud miljonite kuulajate südameisse üle kogu maailma. Ta on olnud resident DJ Ibiza klubides Ushuaia ning legendaarses klubis Space. 2005. aastal pani ta alguse oma plaadifirmale „Green“ ning hiljem lõi plaadifirma „Rejected“.



Joris Voorn astub ülesse juba 11.02 klubis D3, et avada uus maailmatasemel heli ja lavaproduktsiooniga techno üritustesari Portal Infinity.



Eelmüügi piletid on saadaval fientas