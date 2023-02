NIMEKIRI | Vaata, keda tunnustati tänavu riiklike teenetemärkidega

Saajate hulgas on nii poliitikuid, näitlejaid ja muusikuid, kuid ka näiteks teadlasi ja arste. Delfi tutvustab mõningaid teenetemärgi saajaid lähemalt.

Tiina Simson on lastepsühholoog ning Tallinna Laste Turvakeskuse Turvakodu üksuse juht. Selle hulka kuulub ka Lilleküla turvakodu, mis on vastu võtnud ka Ukraina lastest põgenikke – eelmise aasta aprillis kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas turvakodus on esmase peatuspaiga saanud üheksa last. Simson on varem pälvinud Tallinna linnalt aasta parima sotsiaaltöötaja tunnustuse ning ta on töötanud sotsiaalvaldkonnas alates 1997. aastast.

Indrek Saar on poliitik ja olnud Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige alates 1998. aastast ning kuulunud nelja riigikogu koosseisu. Ta oli kultuuriminister nii Taavi Rõivase teises kui ka Jüri Ratase esimeses valitsuses. 2019. aasta juunist kuni 2022. aasta veebruarini oli ta sotsiaaldemokraatide esimees. Lisaks poliitikale on ta olnud ka Rakvere teatri direktor ning kuulub erinevatesse teatriga seotud nõukogudesse ning liitudesse. Ta on pälvinud Ants Lauteri nimelise auhinna ning Eesti kultuurikapitali näitekunsti aastapreemia.

Viktoria Ladõnskaja-Kubits on poliitik. Ta on riigikogu ja Isamaa erakonna liige. Enne poliitikasse astumist töötas ta ajakirjanikuna mitmetes väljaannetes ning töötas ka ETV2-s saatejuhi ja toimetajana. Ta teatas eelmisel aastal, et kevadistel riigikogu valimistel ta ei kandideeri.

Stig Rästa on kitarrist, laulukirjutaja, laulja ja produtsent. Ta oli Outloudzi solist ja kitarrist ansamblis Traffic. Rästa on osalenud Eesti Laulul mitmeid kordi nii esineja kui ka laulukirjutaja ja produtsendina. 2015. aastal võitis ta võistluse looga „Goodbye to Yesterday“, mida esitas koos Elina Borniga ning Eurovisioonil saavutati finaalis 7. koht. Tema osalusel loodud laulud on veel Eurovisioonile läinud – Jüri Pootsmanni laul „Play“ ning Victor Crone „Storm“.