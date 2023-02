Riigikohus: lasteaiakohad tuleb kindlustada kõigile lastele

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium märkis, et koolieelse lasteasutuse seadus paneb kohalikule omavalitsusele selge kohustuse luua seal elavale pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele vanemate soovil võimaluse käia lasteaias. Sellest hoolimata on paljudel omavalitsustel seaduse täitmisega probleeme.

Kolleegium viitas haridus- ja teadusministeeriumi küsitlusele, mille järgi oli 2020. aastal 33 vallas ja linnas kokku 2141 last, kes ei saanud vanemate soovitud ajaks kohta lasteaias või isegi lastehoius. Praegune kohtuasi on juba kolmas, kus riigikohus kordab seisukohta, et omavalitsusel pole õigust lasteaiakoha andmisest keelduda.