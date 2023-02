KERSTI KALJULAID (H)ARUTAB | Vägisi armsaks ei saa. Lõpetame segregatsiooni Eesti hariduses

Õpetajal on vaja aega!

Eesti hariduselus kurdetakse tihti liiga suure reformiõhina üle. Ja siis jälle selle üle, et elu muutub, aga kool mitte. Õigus on ju mõlemal pool – niipea kui koolikorralduses kasvõi midagi kohendada, tulebki kõikide Eesti koolide peale kokku suur-suur koolireform. Ent kui praegu kooli minna, sarnaneb klass üllatavalt palju ikkagi õpetaja Lauri aegse kooliklassiga. Tindipotiaugu asemel on pistikuaugud, aga võrreldes muu eluga on kool olnud turvaliselt ühesugune.

Kuigi Eesti kulutab haridusele eeskujulikud 6,7% SKP-st, siis selles rahas on päris palju karbikulu ja vähem jääb ressurssi sisule.

Last kooli viies otsimegi ju natuke seda tuttavlikku, mis sisendaks turvatunnet.

Mida siis teha, et kool oleks piisavalt nostalgiline ja seega turvaline, piisavalt innovaatiline ja käiks ajaga kaasas, piisavalt arusaadav lapsevanemale ja piisavalt huvitav internetiharidusega lapsele?

Küsisime neljalt koolidirektorilt, ühelt kantslerilt (jah, see üks ja ainus haridusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts) ja ühelt pedagoogikateadlaselt, mida nemad arvavad. Kas kool peaks olema õpetamiskoht? Või hoopis toetatud õppimise koht? Kui laste teadmised on üha rohkem funktsioon nende huvidest ja vähem vanusest, siis kuidas igas aines täiesti eri tasemel, aga ühes vanuses laste õpimotivatsiooni hoida? Kas tuua klassi veel rohkem igasugust tehnoloogiat, lasta neil e-koolikotis kaevata, lustida, saada targemaks ja mõõta iseseisvalt oma edenemist?

E-koolikott

Kui kool on vaba ja lõbus õpikeskkond, siis kuidas me ikka kõik lapsed lõpuks just täpselt ülikooli jaoks sobivate teadmisteni aitame? Kuidas täita e-koolikotti, et see tõesti toetaks iseseisvat õppimist? Ja kui õppimine ongi üks tore rühmasisene loovtöö, siis kas me ei peaks omandatud teadmisi pigem rohkem mõõtma, et olla veendunud – see laps on oma teadmistega seal, kus ta õppekava järgi peaks olema?

Mis saaks, kui haridusministeerium loobuks protsessipõhisest koolielu korraldamisest ja koolidel lastaks valida oma metoodika, oma tee? Kui iga kool teisest erineb, siis kuidas lähevad lapsed ühest koolist teise? Kas selline vabadus ei eelda, et iga iga õppeaasta lõpus tehakse märksa konkreetsemaid tasemetöid või eksameid?

Kui koolidel on väga suur vabadus oma tulevikukindlust ise kujundada, kogu aeg tasapisi pedagoogika uute ideede ja ka uute tehniliste võimalustega kohanduda, kas see teeb meie kooli päriselt tulevikukindaks ilma suuremate koolireformideta? Head ideed levivad, juurduvad, üht-teist aegub ja kaob ning seda evolutsiooniliselt, mitte revolutsiooniliselt?

Kuidas selline tulevikukindel kool sünnib? Kas seda teevad õpetajad pakutud abivahendite ja metoodikate toel, kooli juhtkond või just selleks koolis töötavad arendusspetsialistid?

Kõikidele neile mõtetele leidub meie intervjuudes nii toetust kui ka vastuväiteid. Aga üks on selge – kui kool tahab ajaga kaasas käia, inspireeriv olla ning igati ka õpilase heaks ja hoolivaks inimeseks kasvamist toetada, on õpetajal vaja aega.

Aega aga tänapäeva õpetajal ei ole. Jooksu pealt ei saa ju väga hästi mõelda, kuhu joosta ja kas üldse on vaja joosta. Nii et peale raha vajab Eesti õpetaja ka aega. Mis muidugi tähendab, et veelgi olulisem on tuua kooli rohkem õpetajaharidusega inimesi (35–40% neist praegu seal täna ei ole).