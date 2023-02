VIDEO | „Lastel ei ole hirmu, hirmud on vanematel!“ ehk kuidas Tapa linn eesti ja vene lapsed edukalt koos õppima pani

Kesk-Eesti linn, kus ligikaudu kolmandik elanikest muukeelsed, on keeleruumide ühendamisel koolisüsteemis nii mõnestki paigast mitu sammu ees. „Räägitakse paljudest koolidest, kus on keelekümblusklassid - aga kuidas seal siis ei saada?“ küsib Tapa Keelekümbluskooli direktor. „Meil see asi toimib!“