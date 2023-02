VIDEO | Türgit ja Süüriat tabas veel teine, pea sama tugev maavärin, hukkunud on umbes 1800 inimest

Teatatakse, et Türgit tabas päeval ka teine võimas maavärin, mille magnituud oli USA geoloogiateenistuse (USGS) teatel 7,5. Euroopa-Vahemere seismoloogiakeskus (EMSC) teatas uue maavärina magnituudiks esialgsetel andmetel 7,7. Teine maavärin toimus Kahramanmaraşi provintsi Elbistani ringkonnas ehk umbes 130 kilomeetrit Gaziantepist põhjas kell 13.24 kohaliku aja järgi. Türgi eriolukordade ametkonna esindaja ütles, et see ei olnud järeltõuge, vaid eraldiseisev maavärin.