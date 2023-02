VIDEO | Türgit ja Süüriat tabas öösel võimas maavärin, hukkunud on umbes 1600 inimest

Maavärinat oli tunda 500 kilomeetrit eemal asuvas riigi pealinnas Ankaras ja teistes Türgi linnades, vahendas BBC. Paljud hooned piirkonnas on kokku varisenud ja on ka teateid lõksu jäänud inimestest.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan teatas, et riigis on hukkunud 912 inimest. Vigastada on saanud 5383 inimest.

Erdoğani sõnul on tegemist riigi suurima katastroofiga pärast 1939. aastat. Kokku on varisenud 2818 hoonet.

Süürias on hukkunud üle 470 inimese. Süüria tervishoiuministeeriumi teatel on Aleppo. Latakia, Hama ja Tartusi piirkonnas hukkunud 326 inimest. Päästeorganisatsioon Valged Kiivrid, mis tegutseb mässuliste kontrolli all olevatel aladel, teatas 221 inimese hukkumisest. Umbes tuhat inimest on Süürias vigastada saanud.